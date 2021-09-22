由遊戲橘子與日本GungHo結盟成立的江湖桔子旗下首款營運手機遊戲《召喚圖板》中文版，即日起至10月6日，與日本超人氣動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》第三季聯名合作！合作期間登入即可收到官方特別規劃的大禮！包含兩個全新角色「新手冒險者・貝爾・克朗尼」、「神宴姿態的爐神・赫斯緹雅」，以及一個滿等滿技的復刻角色「約會日和・赫斯緹雅」，全勤登入再獲得合作轉蛋券x5、光結晶x15，幫助玩家組成心儀隊伍！慶祝二度合作，官方不僅上調部分第一彈合作角色的能力、復刻第一彈的合作關卡，也根據原作推出全新難度的關卡，將帶給玩家滿滿感動！立即回到地下城展開冒險吧！

歡慶再度合作！豐富登入送活動限時推出！

《召喚圖板》與《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》第三季進行合作，為回應玩家期待，官方也特地推出豐富登入送活動，只要完成登入任務，就能獲得合作棋寵、合作轉蛋券x5、光結晶x15！

登入送的合作棋寵包含全新五星角色「新手冒險者・貝爾・克朗尼」、全新五星角色「神宴姿態的爐神・赫斯緹雅」以及復刻的滿等滿技五星角色「約會日和・赫斯緹雅」！其中，「新手冒險者・貝爾・克朗尼」是可升級至七星的珍稀角色！

全新合作關卡、SP轉蛋、召喚水晶商店全面更新！

為歡慶第二度合作，全新合作關卡強勢推出！包含滅級的【巴別塔近郊】、神級的【代達羅斯路 夜】、極~冥級的【人造迷宮・克諾索斯】、【歐拉麗的地下迷宮】，另外也新增了全新排名戰和公會專屬的討伐戰。

玩家挑戰排名賽關卡，累積積分就有機會獲得角色「九魔姬』・里維莉雅」，此外，和公會成員一同完成挑戰，也有機會獲得角色「迷宮孤王・烏代俄斯」、光結晶x10及多項必備強化素材！

《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》合作關卡

玩家除了挑戰新關卡，也可重溫第一彈時大獲好評的合作關卡！成功通關都有機會獲得道具「討伐之証・魔石」，寶玉化後，可用於抽取SP轉蛋，有機會獲得具高倍率防護貫通攻擊、高傷害防護貫通陷阱技能，可以幫助隊員減傷及增強的角色「『千之妖精』・蕾菲亞」！

合作期間，遊戲內的「召喚水晶商店」也同步開放兌換人氣七星角色「休裝『劍姬』・艾絲・華倫斯坦」、全新七星角色「陽光聚集・三條野・春姬＆薇妮」。

《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》追跡者・艾絲・華倫斯坦

全新角色「愚蠢的偽善者・貝爾・克朗尼＆龍女・薇妮」、「『勇者』芬恩・迪姆那」登場！

本次合作新增5位《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》人氣角色，供玩家收藏：

愚蠢的偽善者・貝爾・克朗尼＆龍女・薇妮

覺醒後將變身為「希望的橋樑・貝爾・克朗尼＆龍女・薇妮」，有超高倍率攻擊加乘，還可提升防禦及增加血量，可攻可防，適合作為隊長出戰！

《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》希望的橋樑・貝爾・克朗尼＆龍女・薇妮

『勇者』芬恩・迪姆那

擁有高倍率攻擊以及高減傷特性，適合作為隊長出戰。

《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》『勇者』芬恩・迪姆那

陽光聚集・三條野・春姬＆薇妮

可任意移動棋格，還回復隊友體力及降低技能傷害，提高隊伍生存力。

《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》陽光聚集・三條野・春姬＆薇妮

新手冒險者・貝爾・克朗尼

活動期間首次登入即可獲得！可進化為七星角色，進化後將變身為「嚮往英雄的少年・貝爾・克朗尼」，可給予自身高倍率反擊傷害以及高迴避，作為隊長可提高全隊攻擊力及血量。

《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》新手冒險者・貝爾・克朗尼

神宴姿態的爐神・赫斯緹雅

活動期間首次登入即可獲得！可回復全體隊友血量以及降低傷害。

《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》神宴姿態的爐神・赫斯緹雅

【在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，簡介】

故事改編自大森藤野先生銷量突破1200萬冊的系列同名輕小說，講述了少年貝爾・克朗尼在擁有巨大地下迷宮（=地下城）的大城市中冒險和成長的故事。

動畫第一期於2015年4月播出，第二期於2019年7月播出，第三期於2020年10月播出，另外也推出了以主線故事描寫的外傳《劍姬神聖譚》動畫和大森藤野先生全新撰寫故事的劇場版等多方向發展。

並且，在2021年1月宣布了製作動畫第4期的決定。