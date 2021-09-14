衛星畫面顯示，數千名阿富汗難民湧入阿富汗與巴基斯坦的邊境城市史賓波達克（Spin Boldak），急著想要離開。

塔利班拿回阿富汗引發大批阿富汗人逃難、離境，印度媒體揭露數千名阿富汗難民湧入巴基斯坦邊境的衛星畫面，畫面顯示密密麻麻的人群擠在邊界，急著想要離開。

美國完成撤軍阿富汗已經超過2周，當國際社會關注首都喀布爾機場的混亂場面時，阿富汗與巴基斯坦、伊朗、烏茲別克等鄰國的邊界狀況卻鮮為人知。

印度「新德里電視台」（NDTV）獨家取得阿富汗接壤巴基斯坦的主要邊境門戶史賓波達克（Spin Boldak）的衛星畫面，畫面拍攝時間是9月6日，史賓波達克通往巴基斯坦邊境的地方擠了密密麻麻的人群，報導指多達數千人，他們急著想要離開阿富汗。

「新德里電視台」指出，史賓波達克是前往巴基斯坦邊境城市杰曼（Chaman）最繁忙的過境點之一，過去幾周阿富汗方面的交通量大增，大批來自喀布爾及其他城市的阿富汗家庭，帶著大包小包家當及孩子們入住史賓波達克的臨時營地，等待過境。

不過巴基斯坦近期已經關閉杰曼的哨所，目前無法得知這些阿富汗人將何去何從。

除了史賓波達克，阿富汗幾個主要的邊界過境點還包括與塔吉克接壤的邊境城市謝爾罕班達（Shir Khan Bandar）、與伊朗接壤的伊斯蘭卡拉（Islam Qala），以及鄰近巴基斯坦的托克哈姆（Torkham）。