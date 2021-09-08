行政院促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，提出將中正紀念堂改成「反省威權歷史公園」，並移除紀念堂內蔣介石銅像。國民黨主席江啟臣表示，不喜歡，就拆除。是塔利班的思維，不是民主社會的真諦。

江啟臣8日在臉書貼文表示，促轉會公布中正紀念堂的轉型報告，試圖強橫移除先總統銅像。這樣的做法不但無法達成促進轉型正義的目的，更只會繼續撕裂社會。中正紀念堂早就是國人的歷史記憶，市民的休閒生活場域，更是國際觀光景點。歷史的象徵，遠遠超過威權的意象。粗暴的拆除銅像，不但引發社會高度對立，更不符合「正義」二字。促轉會的建議案，反而最缺乏「轉型正義」的內涵。轉型正義，不該是蠻橫無理的抹除歷史。

江啟臣質疑，不喜歡，就拆除。是塔利班的思維，不是民主社會的真諦。歷史可以有不同評價；但絕不能淪為當權者恣意操弄的工具。

江啟臣指出，當總統蔡英文緬懷紀念823砲戰，將其視為軍民一心共同保衛國家的同時，也應該想想，就是先總統蔣公帶領軍民團結奮戰，方才保衛台澎金馬，促轉會決定拆除蔣公銅像時，也拆除了中華民國不同族群和諧共榮的基石。