俄羅斯有龐大的戰車部隊，但是至少一半以上的戰車都已有一些年紀，比如1977年服役的T-72、T-80仍是主力戰車，然而卻沒料到，更古老的T-62 中型戰車，也仍然存在於俄羅斯陸隊的武器庫中，而且最近決定將它升級改良，以便繼續服役。

防衛部落格(Defense Blog)報導，T-62戰車是作為T-55系列戰車的後續精進型，具有里程碑的意義。T-62的第一輛原型車於1959 年完成，它的主砲沿用T-55的100公釐線膛砲，這種火力已經高於同時期美國的M48A3巴頓3式戰車，M48A3的主砲口徑僅有90公釐。到了1961年，T-62正式定型，主砲升級為115公釐滑膛砲，這是第1種使用滑膛砲的現代戰車，對北約產生巨大的壓力與驚嚇。

T-62的生產量超過2.2萬輛，略低於它的後繼者T-72，T-72的總生產量達到2.5萬輛。也因為新戰車的陸續問世，T-62就顯得老邁年高。大約5年前，俄羅斯國防部決定處份所有現役的 T-62，以最新的T-14「阿塔瑪」或是升級後T-90來取代，T-62則全面拆除或是廉價出售。

但是事情正在起變化，到 2021 年 9 月，俄國國防部可能發現，新戰車的量產速度太慢，而且過於昂貴，無法全面汰換T-62，因此遠東地區仍有大量的T-62處在現役狀態，有一些則轉移到敘利亞等盟國。

此外，烏拉山機械第103 裝甲工廠，為T-62開發了改進型，稱為 T-62M3，改進的數量不確定，一般認為俄羅斯會留用其中的150輛，至少服役到 2030 年，其餘將用於出口。

大陸北京軍事博物館有1輛T-62，它的取得相當特別，是1969年大陸與蘇聯發生「珍寶島衝突」，編號545的T-62在渡過封凍的烏蘇里江江面時，被反戰車地雷炸斷履帶，之後沉入江裡。之後大陸將其打撈上來，得到幾乎完整的T-62，然後加以逆向工程與仿製，成為大陸自研主力戰車的技術來源。