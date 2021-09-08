新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併為「第七都」議題，讓2022年新竹市長選戰引發關注。根據一份最新民調顯示，若2022新竹市長選舉呈現「四腳督」，代表民進黨出戰的行政院政務顧問鄭宏輝民調為20.9%、國民黨市議員林耕仁則為20.5%、民眾黨立委高虹安18.9％、時代力量立委邱顯智10.6%。其中若加計3個百分點的誤差，高虹安已追平藍綠陣營潛在參選人。

根據年代最新民調顯示，若2022年新竹市長選舉，民進黨推出鄭宏輝、國民黨推出林耕仁、民眾黨推出高虹安、時代力量推出邱顯智，4人角逐，鄭宏輝獲20.9%支持率、林耕仁則為20.5%、高虹安18.9%、邱顯智10.6%，另有29.1%未明確回答。

另從民調交叉分析受訪者政黨傾向，其中民進黨支持者中，超過52％支持鄭宏輝、逾11％支持邱顯智；國民黨支持者中，超過52％支持林耕仁、16％支持高虹安；有60％民眾黨支持者則選擇高虹安、14％選擇邱顯智；有59％時力支持者支持邱顯智，但也有18％選擇高虹安；而在中立選民中，林耕仁獲13.2%支持、高虹安獲12.6%支持、鄭宏輝則獲8.4%支持，邱顯智僅獲3.4％支持。另62.4%無政黨傾向的市民則未明確回答。

該民調由年代民調中心進行調查，針對新竹市年滿20歲以上民眾，在8月29日至8月31日執行調查，調查方式為電話訪問，樣本規模為1070位，在95%信心水準之下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。