《大新聞大爆卦》

台灣民意基金會今天（8日）公布最新「感情溫度計」民調，衛福部長陳時中從5月民調的87.78度降至61.26度，代表對陳時中有好感的減少650萬人；而20-24歲年輕人對陳時中的平均感情溫度則只有49.9%。台北市議員侯漢廷表示，他質疑陳時中隱匿疫情，以及國內沒有疫苗可打，年輕人對陳時中怎會有好感。

侯漢廷8日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》中表示，陳時中疑隱匿疫情以及沒有疫苗可施打這件事，年輕人怎麼會對他有好感。陳時中說他們絕對沒有隱匿疫情，但在年初時，他打死都不肯講「部桃」，質疑這就是隱匿，他都沒有告訴大家，最後是陳時中不小心脫口而出，他說現在也是可以跟大家講；侯漢廷酸說，這完全不是取決於科學或醫學標準，那個標準就叫陳時中的嘴，不小心說出來就公開；沒有說出來，就是不可以公開。

指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎5月12日曾表示，台灣去年就發生過10次社區感染事件。侯漢廷對此表示，今年5月爆發疫情時，指揮中心告訴大家其實去年也有10起社區感染，所以大家現在不要怕，但去年我們印象中並沒有有被公告有10起社區感染，他質疑去年時曾隱匿疫情。

侯漢廷指出，這兩個月以來，有非常多台灣人入境大陸發現確診，陳時中7月3日對此表示，每個國家多少都有一些黑數，「哈哈哈」，他還真的笑三聲，不就表示他承認了台灣有黑數，質疑他不願意篩查，把黑數找出、把疫情控制下來，這是標準的隱匿疫情。年輕人對陳時中怎麼會有好感，從最基本的沒有疫苗施打這件事，質疑他說一套做一套。