莫德納疫苗持續不足，國內有300萬名莫德納孤兒苦等不到第二劑，擔心若超過12周沒打，保護力會減少，究竟莫德納疫苗何時會再度到貨？指揮中心指揮官陳時中今天表示，不是等不到，只是現在還沒等到，但也將「近了」，接下來若有莫德納疫苗到貨，會加快第二劑的施打作業。

陳時中今天坦言，莫德納第2劑最大的需求應該是7月2日起大規模接種的民眾，依照時程估算9月中，也就是現在開始會有第2劑的需求，同時他表示，「不是等不到，只是現在還沒等到，但也將『近了』」，暗示莫德納可能近期會到貨。

陳時中表示，等下批莫德納疫苗再來，就會開放提供第2劑施打。發言人莊人祥補充說明，先前針對莫德納第2劑已開放一到三類對象及孕婦皆可接種。

對於日本政府今天再贈我50萬劑AZ疫苗，陳時中也再次表達感謝之意，並強調日本目前已贈我390萬4000劑AZ，這段時間也剛好是我國開始大規模施打第二劑AZ疫苗，相信能讓第二劑施打作業更快速。

許多專家呼籲，等不到莫德納的民眾可改選AZ，因為進可攻、退可守，有機會混打到BNT與莫德納，但陳時中仍認為，選擇疫苗品牌是每個人的權益，還是要由個人做好選擇再來接種，因此不會特別呼籲民眾改選AZ。