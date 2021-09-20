俄羅斯國家杜馬選舉計票已完成98％，總統普丁所屬的「統一俄羅斯黨」以49.66％的得票率遙遙領先。改選的450議席中，單一選區代表與政黨比例代表各半。估計統一俄羅斯黨可拿到315席，不僅過半，也超過2／3席次的300席，成為國會中絕對多數優勢的政黨。但是統一俄羅斯黨這次得票率不僅低於2016年的54％，也跌破50％﹐是20年來最低水平﹐主要是選民冷漠，儘管普丁總統想盡辦法催票﹐不僅將投票日從1天延長為3天﹐也強迫公務人員以及國營企業員工踴躍投票﹐但愈來愈多選民質疑選舉的自由度與公平性，導致這次投票率低迷不振﹐僅45％。

得票率第二的是俄羅斯共產黨﹐拿下19.56％的得票率。自由民主黨獲得7.51％的選票，公正俄羅斯-愛國者-為了真理黨的得票率為7.38％。根據規定﹐政黨必須至少獲得至少5％的選票才能夠進入國家杜馬。

共產黨席次增加，主要歸功於俄羅斯反對陣營領導人納瓦尼。納瓦尼被囚禁，領導的組織被無情鎮壓，與他有關係的人被禁止參選，網站也遭封殺。因此選民為了將票投給各選區裡最有可能擊敗統一俄羅斯黨的候選人﹐而讓共產黨受益。