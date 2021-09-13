新竹市長林智堅倡議，主張新竹縣市合併成第七都，立刻引起各方高度關注和議論。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，權力動機常是社會進步改革的動力，從媒體出現林智堅可以選了就知道只是開始，但這也會引起其他縣市的連鎖反應，讓民進黨措手不及，導致最後改革還沒開始，就胎死腹中，「羊肉沒吃到，惹得一身腥」，那就太可惜了。

游盈隆今（13日）在臉書發文表示，新竹縣市合併成大新竹市，並躍升為第七都，不論從台灣整體國土規劃、行政區劃或2022地方選舉來說，都是一個新鮮、大膽、有無限想像空間的倡議。這項倡議就算背後有什麼權力動機其實也不足為奇。事實上，權力動機常是社會進步改革的動力，沒有權力動機很多改革推動不起來。媒體9月7日出現斗大標題「林智堅可以選了」，就說明了一切，但這只是開始。

不過，新竹縣市合併成大新竹市且成為第七都的倡議一出，游盈隆認為，必將引起非常廣泛的連鎖反應。果不其然，苗栗縣、彰化縣、嘉義縣都立刻有重量級人士有意見，基調不外是「那苗栗怎麼辦？」「彰化怎麼辦？」「嘉義縣怎麼辦？」簡單地說，反對「單獨」處理新竹縣市合併問題，要處理就必須是全面性的處理。

游盈隆直言，事情如果演變成這樣，會讓民進黨政府措手不及，新竹縣市合併成大新竹市的良法美意，就會變成超級燙手山芋，或是「羊肉沒吃到，惹得一身腥」。改革還沒開始，先胎死腹中，那就太可惜了。