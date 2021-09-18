國民黨主席選舉將於9月25日進行投票，中天新聞今(18日)下午4時舉辦網路直播辯論會，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人再度同台直球對決。朱立倫在政見表述中強調，先前張亞中被移送考紀會一事，若有證據指向由他主導，自己願永遠退出政壇；同時他也提出4大目標，迎戰接下來的罷免案、公投，並助國民黨在2024重返執政，重返執政後，還有4個平反，恢復台灣的公平正義。

朱立倫表示，這段時間，國民黨不太團結，讓大家擔憂，他向致歉，同時他也對上周三在中常會中先行離席的問題，表示歉意。對於先前張亞中被移送考紀會，理由是對朱立倫的人身攻擊，和支票本票事件，朱立倫說，他可以包容攻擊，而若有任何證據指出，該事件是由朱立倫主導，自己願意退出政壇，永遠退出政壇，「不要做這樣的人生攻擊」。

朱立倫提出了4大目標，首先是迎戰即將到來的台灣基進立委陳柏惟罷免案，國民黨將團結一志進駐台中，罷掉違反民意的例委，同時也將會協助推動罷免立委林昶佐；年底的公投案，就是對民進黨的不信任投票，國民黨也會全力推動，讓公投案通過，並透過倒閣給民進黨教訓；2022年年底，會結合所有力量，打贏2022地方選戰，沒有2022，就沒有2024，不但6都要過半，且至少要搶下16席縣市長，若沒有達到目標，朱立倫願意辭去黨主席以示負責；2024年總統大選，推出最強候選人，重返執政。

朱立倫指出，國民黨重返執政後，要做4個平反，分別是恢復中華民國史觀教科書、確保言論自由、調整不公的軍公教年改，針對疫苗問題，民進黨有草菅人命、作惡多端，所有要徹查到底，移送法辦，「贏得2024，恢復台灣公平正義，找回中華民的未來，為下一代贏回幸福」。