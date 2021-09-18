國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，張亞中、朱立倫兩人捉對廝殺，除了在兩岸議題之外，另外在國民黨與美國的關係、特偵組與地方選舉，都針鋒相對！

張亞中一開始就強調，他如果當選主席，第一要有論述，第二要有勇氣，敢於挑戰民進黨，第三絕對無私，沒有地方派系，也沒有家族企業要照顧，一定把整個國民黨最優秀的人團結在一起。

張亞中也暗批朱立倫不知道「一中同表」、「一中三憲」、「兩岸統合」是什麼，直言朱立倫若是不了解狀況就不要亂批評，他在台大教兩岸關係20年，如果是急統紅統，沒人反應嗎？不可能！他直言，他在街頭捍衛中華史觀、編教科書的時候，朱立倫在哪裡？

至於國民黨如何與美方維持關係？朱立倫表示，自己上任黨主席後第一天，便會開始籌設國民黨的駐美代表處，現在華府充滿民進黨的聲音，汙衊台灣和國民黨，很多想法都是聽民進黨的聲音。張亞中直言，他會透過AIT官方管道，不會自己設代表處。另外，國民黨有華僑，也會委託華府或紐約華僑黨員，由他們代表國民黨向美國國會遊說，他們一定非常樂意，才是正確的事情。

對於被問到恢復特偵組的問題，張亞中認為要務實，當然也向國際人權組織告狀，但很困難。他主張可以設民間特偵組，募集3億基金，可叫「打鬼基金」或是「吹哨基金」，民眾就不會害怕。因為媒體、司法掌握在民進黨手上，可以用社會力量完成達到的目標，可以讓民進黨不再囂張貪腐，包括蔡英文論文的真假。

在地方選舉上，朱立倫質疑，張亞中主張「一中同表」、「一中三憲」、「兩岸統合」，如果提名的縣市長候選人跟張亞中想法不同的話，是要換候選人？還是要改變黨主席的主張？張亞中回應，他當選黨主席以後，去北京簽完「和平備忘錄」，由全體黨員公投，擔心什麼？如果過不了，所有黨員就可以否定。並且，他會跟所有黨員溝通，「我相信以我的知識、能力，我相信我的黨員會聽懂我講什麼。」

最後，針對張亞中說朱立倫於2016年選舉輸給蔡英文，朱立倫反駁，「沒錯，我輸過蔡英文，我也贏過蔡英文」！