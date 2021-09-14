猛攻朱立倫遭國民黨送考紀會！ 張亞中親上火線回應｜2021.09.14

針對國民黨文傳會表示，近日各縣市黨部陸續接獲基層黨員反映，有關黨主席候選同志有攻訐其他候選同志之行為，認為張亞中涉嫌違反該黨110年主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」等事項，將送考紀會，張亞中今（14）日也針對此事正面回應。

張亞中表示，此次參與黨主席選舉，是為讓國民黨贏得尊敬，進而贏得2022，並在2024重返執政，但今天黨中央的決定，讓他覺得這還是自己一生貢獻、忠愛、值得尊敬的國民黨嗎？今天因民調走高就要被送考紀會，進而可能被沒收參選資格，這比民進黨初選時蔡英文鬥賴清德還要粗暴，他也針對昨日考紀會的幾個疑問一一答覆。

第一，張亞中質疑考紀會的誠信及結果，同時要求黨中要立即有人負起政治責任，並問「本人何錯之有？」自己提出的所有質疑都是可受公評，且都是有關黨國之事，考紀會拿到就亂砍。

所謂的支票案，張亞中表示，當年沒有任何黨職、政職，只是一名普通黨員，在指責他的同時，當年黨在財物罪艱困的時候，你們在那裡？你們背後不是有財團、金主嗎？自己不奢求其他人像柱柱姐一樣對他說聲感謝，但卻反過頭來藉這件事來攻擊他，這還有天理公道可言嗎？

回到整件事的程序來看，張亞中說，根據朱立倫所發表的聲明，他打電話給代理主席蔣根煌，希望撤回決議，這個過程可以嗎？朱立倫參選人有任何立場可以打電話給蔣根煌主席，介入程序嗎？這沒有違反選務中立嗎？

國民黨主席候選人張亞中（右）遭選監委員會移送考紀會，他14日召開記者會時，除了痛批幕後黑手打壓，並質疑前主席朱立倫對黨的忠誠度。（范揚光攝）

另外在政見會方面，張亞中指出，原來在9月25日以前，還有4場政見發表會，現在全部暫停，如果調查結果，是不是要4場辦完後才舉行公投，這是程序問題，程序不完備對本黨好嗎？剝奪參選人政見發表機會對嗎？對黨員尊重嗎？

第二，張亞中要特別針對所謂的危機解密事情做說明，他想請問，黨主席對於黨、國家的忠誠，應該是不容質疑的吧？不只是他，任何黨員都有權利了解，黨主席對於自己的黨及國家是否忠誠，這當然希望朱前主席做出解釋，且是可受公評之事，怎麼會是惡意攻擊呢？

張亞中也拿出10年前的報導，指出危機解密關於台灣的部分，主要是AIT的文件，有許多被翻譯和公布在台灣版危機解密網站，從而揭露出許多不為人知政壇內幕，因資料龐大，目前只有112篇被完整翻譯，其中可以從標題查詢「朱立倫」的就有6篇。

至於為什麼要提到朱立倫，張亞中說，因為從這6篇資料，如果可信的話，可以看出朱立倫和AIT有相當密切的關係，並向AIT提供大量政壇資訊，內容相當廣泛；且有好幾則可以看出，朱立倫和前AIT處長楊甦棣有多次會談，而楊甦棣也對朱立倫相當看好，認為他是一個正在上升的政治明星，在2016年台灣總統選舉中，有潛力成為國民黨候選人，這更令人懷疑，朱立倫有什麼特殊身分，台灣版危機解密就指朱是美國線民。張亞中強調，這是10年前在網路上，以及當時在報紙頭條所看到的新聞原文。

第三，關於鄭照新一事，張亞中也提出看法，鄭照新辭職聲明指出，國民黨主席候選人朱立倫在中常會多次離席爭議，會議主席蔣根煌發出的聲明，是由應迴避之陣營代為發布，中常會和稀泥，會議過程比小學班會還兒戲。對於鄭照新的道德勇氣，張亞中感到佩服，這也是黨員應有的氣魄，若自己當選黨主席，會重用像鄭照新這樣優秀的青壯黨員。

對於兩岸議題，張亞中認為，解決兩岸敵對狀態、創造和平，是台灣人民及兩岸共同的願望，但很遺憾的是，幾位黨主席參選人對於自己所提出的和平備忘錄方案，都採取輕蔑的態度，認為不可能，甚至是在野不願意做的態度，但他認為，解除兩岸敵對狀態、創造兩岸和平，有三個「有利」：對台灣人民有利、對本黨有利、對贏得2024年有利。

張亞中也提到，雖然馬英九時期兩岸密切交流，有九二共識作為基礎，但九二共識、一中各表只能解決事務性的問題，不能解決兩岸政治難題，因此兩岸還是敵對，這對國民黨不好，因為兩岸如果持續敵對，國民黨就會一直被壓著打；如果兩岸敵對，我們的退役將領到大陸去，民進黨就會說，看看這些在台灣領退休金的將領還到大陸參加會議；台商很容易就會被懷疑說掏空台灣、以商為政、以民逼官；年輕朋友到大陸去，就會被懷疑是否被吸收。同樣的，大陸的配偶、人員到台灣來，就被懷疑是大陸線民；而當初民進黨通過國安五法、反滲透法時，國民黨吭都不敢吭一聲，因兩岸是敵對的，國民黨不敢吭聲，兩岸之間若維持敵對狀態，是民進黨最歡喜的，因為民進黨可以藉此追求台獨、製造仇中恨中，讓兩岸關係越走越遠。

至於2024年國民黨的勝選方程式，張亞中分析，如果國民黨還是依靠天王、團結是不夠的，必須還要有和平備忘錄，要讓台灣人民知道，國民黨能對兩岸帶來和平，才把2024的票投給國民黨，但朱前主席、江主席的兩岸論述，不但不能解決兩岸政治狀態，還會造成兩個不利：第一是使國民黨在兩岸中失去任何角色，變成民進黨的追隨者；第二是讓國民黨失去愛台灣的話語權，就會讓國民黨難以翻身。