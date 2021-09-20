近日觀察這一場國民黨黨主席選舉，屬於藍營家庭的我和我父親有一種感覺，害怕國民黨及其立場在台灣越來越弱勢，或黨內外選舉越來越激情，但卻得不到社會多數人的認同；也害怕最終我們的黨，只能是歷史的一部分。

父親說：「我最喜歡張亞中的風骨和理念 但為了黨的未來......」。我的父親是黨齡45年的老黨員了，和黨的距離又近又遠，他曾經熱衷參與國民黨的活動和社團，因為他相信一群人一起努力，總有一天可以說服台灣社會和大陸社會，民主中國是兩岸和平的最終解方。

但在2014年太陽花學運之後，他越來越少去參加國民黨舉辦的聚會了，我問他為什麼，他只說：「因為參加了也沒用啊，你們年輕人有自己的想法。」他不想多說，但我知道他不是因為年輕人不接受國民黨的國家意識或兩岸立場，而是因為黨內的狀況越來越複雜，世代之間無法溝通的感覺讓他越來越無力，與其浪費時間和力氣，還不如在家捻花惹草。

2016年之後的每一場大選，他都提不起勁去參加或關注，因為他以前堅信的民主機制和眾志成城在國民黨內已經消失無存。2016年時任國民黨主席換柱，2018年和2020年黨內同志因為立場不同互相攻擊，一次又一次擊潰我爸對國民黨的信心。特別值得記錄下來的是2016年總統大選，投票當天我和我爸為了到底要不要投票這件事僵持到下午3點半，最終他陪我去了投開票所，但仍不願意進去投票，因為他氣國民黨、氣朱立倫，或者說他恨鐵不成鋼，他抱怨的是這個黨怎麼總是喜歡搞分裂、不照制度？同樣的情緒，延續到2020年總統大選，國民黨不意外地讓他再一次失望。

2021黨主席選舉，原本已經不太關心黨內政治活動的老爸，因為張亞中老師的清晰兩岸論述和完整的做法，又再次熱血沸騰起來，他和老朋友去了聽了幾次張老師的演說，每次回家都興高采烈地和我分享聽到的論述，上周張亞中老師被選監會移送考紀會的時候，我爸氣到發抖，說這個黨又來了，又要不照制度走了。

我以為他會堅定支持張老師到最後一天，但在中天辯論會後，他在睡前一如往常走到書房和我聊天，但今天的他看起來很失落，我問他怎麼了，他說：「我沒辦法繼續支持張老師了！」，我瞬間無語。

他說：「我欣賞張老師的風骨和理念，但每一次辯論會後，我就越來越困惑。兩岸和平備忘錄、打鬼基金這些真的有辦法做嗎？具體來說怎麼做，張老師都沒有解釋。況且，我知道你們年輕人不會喜歡張老師的兩岸論述，雖然我很喜歡，但為了黨的未來，我沒辦法投給他，2022和2024選舉如果輸掉，我們的黨就真的走散了」。

語畢，我沒追問，我知道我爸不想談了，但他愛黨的心我感受到了，他為了黨可以放下私人偏好，選擇真的能夠帶領國民黨改變的人選。

至於我呢？我喜歡江啟臣，雖然他很無聊，但他是唯一一個試圖團結黨的人。我黨齡才5年，比起我爸或黨內前輩議論這次選舉或許顯得人微言輕，但仍想說出我的擔憂和感受。

對我來說，這次選舉是一場路線之爭，朱立倫前主席代表的是國民黨的歷史和包袱，他把黨視為選舉機器，也就是說，黨最重要的功能是選舉，其他理念匯集、政策形成、人才培育都是附帶功能，從朱前主席最近討論2022選舉對比討論青年培育的比例就知道，他認為黨是用來選舉的。除此之外，因為張老師民調一路走高，朱前主席開始害怕不能當選，所以炮火猛烈到已經不顧黨內團結了，無論是質疑江啟臣的領導力，還是批評張亞中是紅統理論家，他表現出對他而言，「團結」一詞的意思是團結到我門下，其他的理念如果可以拿到選票再說。

對比起來，江啟臣所做的事沒有媒體效果，對視聽人和媒體來說很無聊，這幾天選情激烈，他還在立法院和蘇貞昌奮戰3+11疑雲，主席任期間也不花時間攻擊民進黨，反而一直開記者會討論青年培育、居住正義、多元族群、萊豬、公投等等。他有種老實人的傻勁，在激烈的黨主席選舉裡搞得像是局外人般，以為好好談政策、好好做議題就會有中間選民願意支持國民黨了。

這幾天風向很亂，有民調說他是第二名，也有人說他是第三名，但不管外界到底怎麼評價他，他還是繼續談團結、談政策，這讓我想到馬總統時代的國民黨，無論民進黨怎麼批評，國民黨就是會繼續理性地推動政策，打不還手罵不還口，搞得支持者每天氣國民黨不爭氣，但這才是國民黨一直以來的樣子啊，我們理性、中道，但也愛這個國家。

江啟臣是這幾天朱張口水戰外，唯一談組織改革、兩岸論述、青年培育的候選人，我想他是真的愛黨，他以為繼續說下去就會有人支持他，我想在這件事上江主席錯了，現在的時代喜歡激情，雖然你錯了，但我還是要支持你，因為你是唯一一個愛黨、對同志打不還手罵不還口，試圖團結大家的候選人。

你如果落選，我會覺得很可惜，國民黨可能也會因此輸掉一個世代，這些相信江啟臣改革的年輕人會再次離開，或許30年後會因為愛黨再次回來，但20年後的國民黨還會是現在的樣子嗎？

我和我爸都只是小老百姓，寫這篇文章也不知道會有多少人看到，我們雖然身處不同世代，但都看到國民黨的問題、改變的機會，我們家對國民黨有特殊的情感，說不清楚為什麼愛黨，但總覺得她的未來和我們有關，如果她變得弱小，我們也會因此難過，沒人會希望自己的家人受傷，我們把國民黨內的同志當成家人。如果你剛好是國民黨員，請一定要慎思9月25日你的選票要怎麼投。這次的國民黨主席選舉是一場路線之爭，我們投下的選票，將決定30年內的國民黨史、中華民國史，甚至是中國史。

（作者為國民黨青年黨員）

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