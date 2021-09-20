國民黨主席選舉進入最後關頭，黨內棄保效應發酵，雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、藍委林為洲及林奕華紛紛表態挺國民黨主席候選人朱立倫。國民黨前立委許毓仁今天也在臉書表態挺朱，稱讚朱能帶國民黨在國際上走得出去，強而有力的反對黨，並給青年發展機會。

許毓仁在臉書透露朱立倫不為人知的一面，許指出，朱在新北市長卸任後，請他幫忙安排系列課程，跟青年與新創產業學習，課程領域橫跨AI、大數據、區塊鏈、文創等等，新創業者也驚訝，「原來他是一個這麼親民的、很開放的一個人，也希望他能夠再多為青年服務。」

後來許毓仁陪朱立倫去美西展開學習之旅，要進行大學演講、參訪科技公司、會晤學者、與當地政要、僑胞見面與青年會面，「行程超級鐵人，沒聽到朱喊一聲累」，且在應對美國退休將領和學者見面時，對方問的都是很尖銳的問題，都需要聚精會神回答、可以看得出來20幾年累積的從政專業，在面對不同場合，能夠積極的應變的能力。

許毓仁也提到，為了準備在史丹佛大學的演講，他們關在飯店房間好幾個小時，反覆來回校稿，字字斟酌，朱反覆練習，即使是一個字、一句文法、發音都不能有差錯，可以看到他對自己嚴格的要求。

許毓仁表示，很多人說朱算計太多，為何不在去年的時候出來？他認為，朱在這段沉潛和韜光養晦和重新領悟土地真實的感受，和走入民間後，這些是他真正的心中的盤算，因為那是他內心的召喚，重新找到自己、重新找到力量，如此而已。