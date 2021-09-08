台積電、慈濟等企業協助訂購的首批93萬劑BNT疫苗，已抵台，有望9月中開放國高中生施打。前立委、國民黨副秘書長柯志恩表示，最近常被問到BNT疫苗該不該打？爸媽擔心的是疫苗可能產生的副作用，小孩關心的是其他同學有沒有打；她以自己的親身經驗。認為親子必須改善溝通技巧。

柯志恩8日在臉書貼文表示，最近幾天的Delta疫情，讓大家擔心是否會再次回到三級警戒，然後大家又得在同一居處「彼此忍耐」。最近常被國高中家長問到，BNT疫苗到底該不該打？爸媽擔心的是疫苗可能產生的副作用，小孩關心的則是其他同學有沒有打疫苗。對他們而言，和大家一樣，這比體質適不適合更重要。

柯志恩接著指出，常被問到親子衝突問題，就因為我們仍延用父母加予我們的生命劇本，當年親子間的爭執、誤解，經過一代「傳承」，劇碼仍照常演下去，只不過劇本加入了網友、藥物、星座及線上遊戲等現代元素。不變的是課業壓力與人際困擾，可變的多元感官刺激，讓夾處世代交替的我們也瀕臨於抓狂邊緣。

柯志恩表示，她自己的親身經驗是必須改善溝通技巧，過去我們只要敢頂嘴，長輩的耳光就落下來。現在爸媽還真「卑微」，如果學不會「傾聽」與「回應」，我們與孩子的對話數字，大概10隻手指頭就可計算完畢。我們一定要維持自己的「影響力」，作業規範、行為紀律都必須有一致的標準，現代小孩最喜歡「抓」父母的矛盾處，當我們下的指令反覆無常時，他們便會鑽漏洞且理直氣壯，青少年或許努力的想脫離我們的約束，但他們在學飛的過程，也需有我們的指導與支持。