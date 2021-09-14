鼓勵民眾接種新冠疫苗，卻鬧出烏龍！台北萬華運動中心在臉書發出「打第3劑疫苗免費游泳1個月」的活動，PO文一出馬上引發質疑，萬華運動中心已將貼文移除，但仍被民眾截圖討論，好奇誰有資格參加這活動？

一名網友在PTT發文分享，看到台北萬華運動中心臉書貼文廣告，註明「即日起至9/21 出示小黃卡享優惠，『COVID-19疫苗 打3劑』游泳月卡 免費（每人限領一張）」，讓原PO好奇9/21前有誰可以打三劑？台北市政府是在搞笑嗎？

不少網友也紛紛留言，「我連第一劑都不知道在哪裡」、「打兩劑都少得可憐了」、「不想辦活動就說」、「運動中心也懂操作假議題 XD」、「高官福利」、「for第二類官員推出的獨享活動」、「打三劑，除非打高端吧」。

還有網友幫忙找下台階，「出國打的人就有三劑」、「機組員有機會」、「朋友7月出國上周回來，3劑輝瑞護體」。也有人緩頰說，「要抓特權疫苗，不要爆雷」、「這是高級酸，酸CDC不行」、「運動中心都是外包給業者」、「阿北管不到萬華運動中心啦」。

活動企劃內容引發爭議，萬華運動中心的臉書已將貼文撤下，但仍被網友、網紅截圖轉推討論。