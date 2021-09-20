PTT鄉民回應綠委蘇巧慧針對中國禁止釋迦、蓮霧輸中的時事評論 (翻攝PTT)

民進黨立委蘇巧慧 (本報資料照)

中國海關昨日以驗出蟲害為由，自9月20日起禁止台灣釋迦、蓮霧輸陸。行政院長蘇貞昌女兒綠委蘇巧慧今日於臉書發文抨擊「中國的籃子有針，雞蛋不該放在這裡」。此話一出引發PTT鄉民傻眼表示「你爸當行政院長多久了？你是在打蘇貞昌臉？」

蘇巧慧表示，自今年3月中國片面禁止台灣鳳梨進口之後，中國三番兩次對台灣水果惡意棄單，這種行為沒有人能接受，將支持政府將中國的奧步上訴到WTO，阻止中國根本無視國際貿易規範與科學根據的惡質行為。而這次輪到釋迦與蓮霧受害，中國這個行為絕對不是最後一次。

消息傳到PTT，鄉民紛紛表示「跟你爸講啊，跟民眾講幹嘛？」、「你不是立委嗎？監督你爸阿」、「是在打臉蔡政府嗎？都執政5年多了還放在同一個籃子，是在哈囉？」、「趕快經濟制裁中國阿，停掉ECFA的糖衣毒藥，幫忙戒毒阿」、「支持嚴懲錯誤政策，希望行政院長全家受制裁。」