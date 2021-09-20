如今正值中秋節連假，4天假期又是晴朗好天氣，即使指揮中心及各級政府呼籲眾人謹慎防疫，但仍有大批民眾按耐不住想出遊的心情，台灣各地景點湧現群聚人潮，而即使沒出遊，仍有許多人選擇揪親友到家裡烤肉開趴，藝人劉雨柔就是這波連假的苦主之一，半夜三點被樓上鄰居吵醒，大怒：「公德心何在？」

以模特兒身分出道的女星劉雨柔，演出戲劇也常上綜藝通告，個性直率爽朗，很受到觀眾歡迎，她2017年跟職業格鬥選手老公黃育仁(Jeff)結婚，她也跟老公一樣熱愛健身、運動，夫妻倆靠自律與規律的習慣積極維持身心靈健康，經常透過社群分享生活點滴。

劉雨柔IG限動抱怨鄰居。(翻攝自劉雨柔IG)

就在中秋連假進入第二天，民眾的放假情緒嗨爆，紛紛出現出遊、烤肉開趴人潮，劉雨柔昨(9/19)突然在IG發布限時動態，抱怨半夜3點感受到這波放假潮的嘈雜，樓上鄰居嗨到忘了時間，大半夜仍不斷傳出喧鬧、開關門聲響，接著又有整理東西、拖椅子的聲音，「還有即將把地板踩破的腳步聲」，聲音大到很誇張。

劉雨柔諷刺表示，以為在不設鬧鐘的情況下，「只有蟲鳴鳥叫才會把人叫醒」，沒想到三更半夜樓上的吵鬧聲，也能成功把人吵醒，讓她氣得大罵：「好一個中秋狂歡，公德心在哪？」但看她之後po出跟家人烤肉的照片，看來怒氣來得快去得也快，沒讓鄰居的無良行為破壞了興致。