蔡英文昨天在民進黨中常會中表示，這幾天她注意到，有在對岸發展的台灣藝人，因為多年前用了「我國」兩個字，遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺。蔡英文直言，這些事聽在台灣人耳裡都覺得不可思議，也無法接受，台灣是民主自由的社會，支持哪一個政黨、哪一些議題、要去哪裡發展，都是人民的選擇自由，也都應該被尊重。

蔡英文說的不錯，在我國境內講｢我國｣有何不對？張鈞甯唸的是｢國立｣中央大學、用的是｢我國｣的身分證、｢我國｣的護照、用的是｢我國｣的新台幣，多年來從未發生過一點問題、也沒有感覺到一絲突兀，憲法上｢我國｣就是中華民國，甚而包括大陸地區，憲法「一國兩區」，兩岸「九二共識」，啥事也沒。

可偏偏民進黨就是要搞「一邊一國」，身為國家領導人的蔡英文總統，卻一定要把對岸稱為｢鄰國｣，這不是故意帶頭挑起敏感神經是什麼？多年來對岸隱忍得牙癢癢，拿妳沒辦法，只好拿小老百姓出氣，加上藝人又是擁有不少粉絲的知名藝人，不找她們開刀找誰？總統現在不根據憲法講話，出問題了，就拿藝人轉移目標，也算高招。

過去就有不少所謂「涉獨」藝人遭大陸網友出征，蔡總統也沒講過半句話，還是靠大陸官方緩頰，現在講到「我國」，妳大聲了。妳養網軍，別人也有小粉紅。大人惹的禍卻讓小朋友來承擔，公平嗎？這種事，藝人哪承擔得起？兩岸大問題，領導人不設法協商謀和，反而趁藝人遭殃之際，蹭熱度、搶「鄰國」話語權，這是愛民還是害民？

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