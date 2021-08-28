【LIVE直播】市長侯友宜最新說明｜2021.08.28

新北今日再加零，而今日上午傳出板橋大遠百有1例確診，此案將被算入明日確診個案，新北市市長侯友宜指出，此案CT值已31，並不具傳染力，而遠東百貨也啟動企業快篩，預計全棟約有1500人須篩檢，將待清消完成、快篩結果出爐後，再行恢復營業。

新北市市長侯友宜今日於防疫應變記者會上說，新增零確診，截至27日為止，有383人仍在列管，有63人可解隔離，針對9月1日的開學日，學校要做好全面清消，至29日要做好406所學校消毒，不管公立、私立都要做好清潔，環保局已結合學校全面消毒。

至於開學防疫措施，侯友宜說全面實體授課，而新生則有專人引導，分批安心入班，若生病不到校，防疫假則不列入缺勤紀錄。

針對板橋大遠百確診一案，侯友宜說，該案於昨日下午於板橋江子翠快篩站為陰性，今早確定PCR為陽性，CT值為31，已經不具傳染力，但針對此案，侯友宜說仍與遠東百貨公司採取高標準檢視，因此今早一確認PCR陽性，就立即啟動企業快篩，並做了全面清消，同時擴大匡列接觸者，此員工最後上班是26日，27號前往篩檢於今日確診，目前仍在調查感染源，也告知遠百需待1500多人快篩陰性才能再次恢復營業。

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增6例境外移入COVID-19病例，分別自法國、美國、越南、巴基斯坦、柬埔寨及其他國家移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自法國(案16065)、美國(案16066)、其他(案16067)、越南(案16068)、巴基斯坦(案16069)、柬埔寨(案16070)入境，入境日介於今(2021)年8月7日至8月27日；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月26日累計公布14748位確診個案中，已有13674人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。