「玉知高華」知高飯負責人莊玉華提供的知高飯待用餐。（社會局提供）

「玉知高華」知高飯負責人莊玉華提供的知高飯待用餐。（社會局提供）

「玉知高華」知高飯負責人莊玉華提供的知高飯待用餐。（社會局提供）

新北市推出「好日子愛心大平台待用餐」10天以來，加入待用餐的店家從302家擴增至354家，其中有59家要加碼提供，不申請補助餐費的也多達35家。新北市社會局副局長許秀能表示，年底前要號召1000家加入，每家至少提供200份待用餐，可讓20萬人次獲得溫飽。

許秀能、市議員李坤城今（3日）中午特地前往三重區溪尾街的「玉知高華」知高飯實地了解待用餐使用情形。

許秀能表示，考量受疫情衝擊，不僅餐飲業受重創，許多勞工和基層的民眾生活也受到影響，因此在市長侯友宜的帶領下，率先推動待用餐，希望由政府帶頭，民間企業跟上，在年底前要號召1000家加入，每家至少提供200份待用餐，可讓20萬人次獲得溫飽。

「玉知高華」負責人莊玉華表示，目前每天供應至少20份以上，有時員工看到真正有需要者，也會額外加給，最高一天給到28份待用餐。李坤城說，三重有28家加入待用餐、蘆洲有23家，大家為疫後經濟復甦盡一分心力，他會號召更多的店家加入。

據悉，「玉知高華」知高飯開業35年，以蹄膀、豬腳、滷肉、雞腿等國民美食聞名，率先加入待用餐行列，不僅不領取2萬元的餐費補助，還要持續供應到年底，至少要送出2460份待用餐。