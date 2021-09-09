南美小國烏拉圭政府正推動與中國進行自由貿易談判，期望成為「南方共同市場」（Mercosur）與中國洽談的「門戶」。

烏拉圭總統拉卡耶（Luis Lacalle Pou）長期力促與中國簽署協定以促進牛肉等國內重要商品出口，他昨晚宣布，中國已提出推動進程的「正式提案」。

烏拉圭政府的重要顧問狄加度（Alvaro Delgado）今天對媒體表示，目標是讓烏拉圭成為中國「進入南方共同市場的門戶」。他在記者會上說：「這是最終、或許也是最重要的目標。」

拉卡耶曾於7月表示，烏拉圭會自行與中國洽談貿易協定，這在南方共同市場成員國之間引發緊張。南方共同市場是區域性貿易協定，成員包括阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭。

阿根廷生產開發部長庫爾法斯（Matías Kulfas）今天表達異議說，烏拉圭「大可在南方共同市場架構外與中國達成雙邊協定，或繼續待在南方共同市場內。南方共同市場的規定非常明確，協定要由整體來達成，不是雙邊在談」。

他還說，會密切關注烏拉圭的下一步。

在烏拉圭之前，智利和秘魯已與中國洽簽自由貿易協定。

拉卡耶昨天表示，烏拉圭將正式研究與中國的貿易協定草案，預定在年底前提出。

中國已是烏拉圭的主要貿易夥伴，烏拉圭出口貨物約30%銷往中國，其中包括烏拉圭肉品的56%，是這個國家最重要的出口產品。