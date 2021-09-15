國民黨批評民進黨空話推入聯，透過大內宣遮掩外交困境，外交部今天表示，爭取參與聯合國是我國全體人民及朝野的共同期待，也是政府自1993年推案以來的長期目標。國際友我動能超越以往，這是各界有目共睹的不爭事實。外交部會盡全力開拓我國的國際空間，不會進入國內政黨政治的場域，浪費外交資源進行國內政黨爭議。

外交部發言人歐江安表示，外交部秉持「專業、務實、有貢獻」的原則積極不懈推動，近年來友邦及理念相近國家皆持續以具體行動協助我方，支持台灣有意義參與聯合國體系的訴求，已獲得國際社會廣泛認同，國際友我動能超越以往。

她說，外交部每年推案策略均考量國內外情勢，以負責任的態度，審慎研擬最符合我國國家利益的推案作法，來擴大爭取國際社會對我國推案的重視及支持。自2009年起，政府決定不再提案，僅洽請友邦在聯大總辯論為我國執言，敦促聯合國正視台灣2350萬人被不當排除在聯合國體系外的不公事實。

自2016年起，政府除洽請友邦為我國在總辯論發言外，也請友邦駐聯合國常任代表致函聯合國秘書長，為台灣發聲。歐江安表示，外交部誠摯感謝友邦持續在各場域堅定支持台灣參與國際組織。去年9月聯合國大會及本年5月「世界衛生大會」（WHA），友邦均以多元方式、實際行動為台灣仗義執言，友邦積極協助我國參與聯合國體系的義舉不應遭到扭曲。

洽請友邦協助我方的同時，外交部也持續爭取理念相近國家的支持。美國於2019年邀請我國駐處官員出席川普總統在聯合國總部內舉辦的高階會議；今年美國務院也於9月14日第76屆聯大開議日表明支持台灣有意義參與聯合國，並明確指出，美方相信聯合國及全世界均將因納入台灣而受惠。

她強調，這些都是我國自1993年推動參與聯合國案以來極為正面的具體進展，顯示政府務實推案策略日漸獲得更多國際認同與支持。為讓國際社會更加關注台灣被無理排除於聯合國體系外的不公情況，外交部也積極善用新媒體平台進行國際宣傳，大幅提升我方訴求的國際能見度，使國際社會廣泛體認台灣是世界良善力量及全球落實聯合國永續發展目標（SDGs）不可或缺的夥伴，進一步支持我國訴求。

歐江安表示，在中國政府全力阻撓之下，爭取參與聯合國是一項艱鉅的長期任務，唯有國內朝野政黨及各界人士與政府齊心協力，才能有助擴大國際友我的利基及推案動能。外交部瞭解台灣國際參與的阻力來自中國，也會盡全力開拓我國的國際空間，更不會進入國內政黨政治的場域，浪費外交資源進行國內政黨爭議。