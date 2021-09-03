怕疫情再爆 侯友宜宣布 新北中秋節不開放烤肉 15:222021/09/03 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜說中秋節目前傾向不開放烤肉。圖為烤肉示意圖。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節快到了，新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，烤肉共食會拿下口罩，目前以不開放為原則，後續將再視疫情發展滾動式調整。 新北市長侯友宜。（陳慰慈攝） 至於八大行業，侯友宜說，各行各業受疫情衝擊，生活沒著落，產生經濟壓力，我們一定會全力協助關懷、協助度過難關，但現階段八大行業中央並無開放，新北會遵循中央指引。 竹市越南雜貨店 逾半肉品有非洲豬瘟 2021福隆國際沙雕藝術季中秋開展 邀您重溫皮克斯經典 #烤肉 #共食 #新北 #中秋節 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影／長榮機師確診傳染兒 柯文哲：表示有破口了 15:042021/09/03 政治 中市生育津貼明年擬加碼提高為2萬元 新婚夫妻認為是項「助力」 03:072021/09/03 生活 北市58企業違反勞基法共罰494萬 南山人壽、蝦皮都上榜 12:472021/09/03 生活 新北重陽禮金9月24日入帳 64萬人受惠 04:102021/09/03 地方新聞 一刷就有中秋感！金蘭烤肉醬出立體悠遊卡 罐裝、瓶裝隨你選 12:072021/09/03 生活 打嘸疫苗 大學教授爆氣 開學後教室只有學生 04:102021/09/03 焦點要聞 新北市圖 線上閱讀網路徵件 04:102021/09/03 地方新聞 93軍人節 侯友宜參加秋祭緬懷烈義士 13:052021/09/03 政治 抗Delta數據將出爐 聯亞藥漲逾6％ 09:522021/09/03 財經 新北發放逾3千萬紓困金 千名建教生受惠 12:032021/09/03 生活 林口阿嬤帶走孫女失蹤8天 檢警鎖定桃園逮人 11:342021/09/03 社會 生活熱門新聞 長榮3機師「突破性感染」 全都打同一款疫苗 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 長榮機師爆家庭群聚 父子、同事足跡曝光 - 生活 開學兩天就停課 長榮機師兒確診 全班隔離 - 生活 新增13起接種疫苗後死亡 莊人祥回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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