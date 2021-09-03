中秋節快到了，新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，烤肉共食會拿下口罩，目前以不開放為原則，後續將再視疫情發展滾動式調整。

新北市長侯友宜。（陳慰慈攝）

至於八大行業，侯友宜說，各行各業受疫情衝擊，生活沒著落，產生經濟壓力，我們一定會全力協助關懷、協助度過難關，但現階段八大行業中央並無開放，新北會遵循中央指引。