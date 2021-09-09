新北市板橋區某幼兒園群聚感染擴大，基因定序確定為Delta病毒，並已入侵社區，新北市共有16所學校、7369名學生預防性停課，新北市教育局表示，今天預防性停課的13所學校，因居家隔離個案經PCR採檢都為陰性，13校共5220人將於明天復課，另3校2149名學生明天繼續進行預防性停課。

教育局表示，新北市面對嚴峻疫情需快速匡列、隔離及採檢，而學校也需配合衛生主管機關認定情形擴大匡列，進行教職員工生PCR。為了有效阻斷校園傳播鏈，被匡列居家隔離的師生在PCR結果確認前，就讀學校的班級、補習班及課照中心（俗稱安親班）需停課至PCR結果陰性方能復課，確保師生健康。

教育局長張明文表示，所有的預防性停課措施，都是為避免疫情擴大的保護，防疫如作戰，在第一時間通知學校並轉知家長，事發突然可能造成親師生的不便，尚請大家體諒。另外，新北市學校及每個班級都已經建立資訊化聯絡的管道，提醒各校平時要更謹慎完成停課準備措施跟演練，務必落實各項準備。