新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，這兩天面對Delta病毒來襲，相信大家內心惶恐不安，要全力把疫情控制下來，鼓勵民眾多多利用33處社區篩檢站，這3天已篩檢12338人，沒篩到陽性個案，社篩站以快篩為主、PCR為輔，籲民眾繼續出來廣篩。

新北市社區篩檢站8月10日到9月8日共篩檢81276人，PCR陽性15人，陽性率0.02％。