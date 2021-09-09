嚴防Delta 新北3天廣篩12338人 侯友宜曝篩檢結果 16:052021/09/09 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市社區篩檢站8月10日到9月8日共篩檢81276人。圖為新北市民篩檢畫面。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，這兩天面對Delta病毒來襲，相信大家內心惶恐不安，要全力把疫情控制下來，鼓勵民眾多多利用33處社區篩檢站，這3天已篩檢12338人，沒篩到陽性個案，社篩站以快篩為主、PCR為輔，籲民眾繼續出來廣篩。 新北市社區篩檢站8月10日到9月8日共篩檢81276人，PCR陽性15人，陽性率0.02％。 板橋社區清空 400住戶集中檢疫 長榮機師接觸者二採陰 疫情在可控範圍 #新冠肺炎 #台灣 #Delta #社區篩檢站 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Delta病毒入侵社區 新北學生請防疫假暴增至4399人 14:262021/09/09 生活 指示嚴加因應Delta病毒 蘇貞昌曝未升三級警戒關鍵原因 13:412021/09/09 政治 Delta早進社區 妻兒確診 埃及男返台疑為感染源 04:102021/09/09 焦點要聞 新北幼兒園爆群聚 Delta入侵社區 國民黨點4大防疫破口 12:522021/09/09 政治 行政院追加紓困特別預算1600億用罄 五倍券編列1206億元最多 13:132021/09/09 政治 板橋某社區大樓 已採檢785人全陰性 10:322021/09/09 生活 Delta病毒來襲 蔡英文呼籲有這些症狀儘速就醫篩檢 14:072021/09/09 政治 板橋某社區大樓清空全面篩檢 新北市動保處安置2犬2貓 11:072021/09/09 生活 台中快打站2.0全市45處施打疫苗 盧秀燕：只要有通知單都符合施打資格 11:012021/09/09 生活 Delta侵台最怕3族群急診 護理師：生死由天定 15:512021/09/09 生活 Delta攻入台灣社區 網提5大巧合：與5月劇本超像 09:222021/09/09 生活 生活熱門新聞 強颱大轉彎！璨樹換路徑 最快明晨2點半發海警 - 生活 歐盟增列AZ疫苗「極罕見副作用」 指揮中心：國內已有10例 - 生活 第八輪AZ明早10點開放預約 113.5萬人符合資格 - 生活 璨樹最新路徑曝 直撞護國神山 周末風雨最大 - 生活 揪出長榮機師染Delta 桃園某診所悽慘下場曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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