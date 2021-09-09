健康城市大調查出爐，台北在總分評比居第一、高雄第二。高雄市長陳其邁9日到林園區參加中芸漁港漁筏泊區興建工程動土儀式，他對此表示，與第一名的台北市差距2.8分，要再繼續努力，希望有機會再繼續挑戰。

陳其邁說，他上任以來，不管在社福、醫療的投資都大幅增加，增加醫療量能，照顧中高齡長輩，在社會經濟面、文化、交通與治安等方面都有長遠的進步，在評分類比裡的各項指標保持領先。

中芸漁港方面，陳其邁感謝民進黨立委林岱樺幫忙爭取預算，行政院農業委員會漁業署補助1.8億元，高市府配合1.8億元，預計2023年12月底完工。完工後興建碼頭總長共672公尺，設計水深為-3.5公尺，可停泊漁船筏90艘。

此外，對於中秋節烤肉問題，陳其邁表示，現階段開放在餐廳與一些場所飲食，是開放同住家人用餐，至於非同住家人，各縣市都沒開放，意思是口罩拿下來風險高，在家裡本來就與同住家人一起吃飯，所以可以一起烤肉，像是高雄、台中與基隆都限於同住家人烤肉。

至於騎樓，陳其邁說，這屬於公共空間，一家烤肉萬家香，在南部的習俗難以避免鄰居串門子，所以，高雄與台中基隆也都對此限制，如果在家裡的陽台、庭院等空間烤肉是沒有問題的。

由於新北疫情升溫，陳其邁指出，對此要再觀察，如果在中秋節前疫情有趨緩，再來做整體的中秋節南北移動、共餐等部分檢討。