藝人龍劭華驟逝，高雄巿長陳其邁15日受訪表示，雖然第一時間獲悉，即拜託院方全力搶救，但仍非常遺憾。龍劭華演過的很多角色，以及親民作風，其實都深深地留在大家心中，大家都會永遠懷念他，也請文化局協助後事。

陳其邁說，龍劭華跟高雄非常有淵源，上部戲《神降少女八家將》在內門取景，《美麗人生》是今年2月時就要到高雄拍攝，很多故事取景都跟高雄有關。昨晚事情一發生，就請文化局同仁，也拜託阮綜合醫院務必要全力搶救。

「非常遺憾也非常難過」陳其邁說，龍劭華不管是悲歡離合的很多角色，或者他的性格、親民作風跟精湛演技，其實都深深留在大家心中，大家會永遠懷念他，他一生為戲劇努力，不管是演藝界或很多市民，都覺得都非常敬佩。

陳其邁15日下午出席在社教館舉行的教師表揚活動，等別在教師節前，向辛苦的老師致敬，也祝教師們中秋節快樂。他並提到，很多教師發揮所長，讓學生快樂學習，希望更多優秀年輕教師、熱血教師，共同投入教育改革行列。