新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，這兩天面對Delta病毒來襲，他鼓勵民眾多多利用33處社區篩檢站，並表示這3天已篩檢12338人，沒篩到陽性個案，社篩站以快篩為主、PCR為輔，籲民眾繼續出來廣篩。對此，媒體人韋安認為，侯友宜已經火速佈署3件事，他相信侯友宜市長能「化險為夷」。

韋安9日在臉書發文表示，delta入侵新北，幾天內，從長榮機師及家人，到新北幼稚園學童，感染傳播力極強的delta變種病毒。這波疫情雖來勢洶洶，但最終造成的影響，因為新北做到以下這三點，可能遠低於上一波，他相信侯友宜有能力能化險為夷。

第一，幼稚園學童一經確診，基因檢測還完成確定何種病毒之前，新北就以視同delta病毒，做各項危機處理和應對措施。

第二，上月25日，全國+0，侯友宜就表示，一天的0不代表永遠都是0，要小心Delta變種病毒入侵。並作出強化防疫旅館防護、確保檢測及增加醫療量能等多項備戰工作，全面防範delta病毒來襲。

第三，指揮中心自7月27日，調降疫情警戒標準至第二級，但新北都頂住壓力，謹慎放寬如餐廳內用等防疫措施。而侯及其市府團隊，仍一直維持三級警戒和防疫動員狀態。

韋安直言，新北人口數量龐大、地緣關係複雜，難免成為抗疫第一線。不過已有一套強化專業的防疫SOP，和儘最大可能備戰準備，最終應該可以度過難關。反而其它縣市，要更加小心。