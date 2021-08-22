搖滾巨星「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀和龐克教母佩蒂史密斯等人今天聯袂在一場「回歸」音樂會領銜獻唱，慶祝紐約走出疫情，然而天候不佳，讓這場慶典戛然而止。

除了布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）和佩蒂史密斯（Patti Smith），登台獻唱的還有民謠搖滾歌手保羅賽門（Paul Simon）。

隨著颶風正朝美國東部海岸來勢洶洶，具高度傳染力的Delta變異病毒肆虐，導致2019年冠狀病毒疾病（Covid-19）病例飆升，都讓這場預定容納6萬人、眾星雲集的音樂會解嗨不少。

活動紐約市警方表示：「由於惡劣天氣即將到來，參加活動的所有人都沉著地轉往最近的出口。」

在紐約愛樂交響樂團（New York Philharmonic）演奏「紐約，紐約」（New York New York）等經典曲目的樂聲之中，民眾今天下午魚貫進入中央公園（Central Park）大草坪（Great Lawn）。演唱會下午5時開始，但開場前5小時，就有民眾為了搶個好位到場鋪起野餐墊等待。

現場活動回歸固然讓人興奮，疫情仍讓不少人憂心忡忡。活動要求已接種疫苗者才能進入會場，除非因殘疾等理由不能施打，12歲以上民眾須提出接種證明。由於活動是在戶外進行，除了未接種疫苗的兒童之外，並未強制要求配戴口罩。

能欣賞吉他手卡洛斯．桑塔納（Carlos Santana）的樂團演出，讓27歲女子葛梅茲（Ilana Gomez）興奮不已。她告訴法新社：「至少大家都接種疫苗了。疫情期間，我最懷念的就是音樂。」她認為舉辦如此大型活動不是「最好的構想」，但能和這麼多人一起同樂感覺「很棒」。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）昨晚透過地方電台表示，舉辦音樂會的目的在展現復甦，「告訴大家和整個世界，紐約回來了」。

2020年初，疫情重創紐約，3萬3000多人染疫病逝。

在紐約土生土長的69歲老翁湯普森（Bill Thompson）表示，他「比以前還要小心」，但看見這座城市恢復生氣「讓人高興」，「能夠享受大家懷念這麼久的事情，讓人覺得自由」。

目前紐約成年人約有6成8完整接種疫苗，不過最近單日新增確診仍超過1850例，兩週來增加19%。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100822