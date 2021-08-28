國民黨28日在北市希望廣場舉辦「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」活動，革實院長羅智強（右起）、黨主席選舉候選人卓伯源、公投領銜人江啟臣、林為洲、黨主席選舉候選人張亞中出席，高舉小豬撲滿與台灣豬肉乾向民進黨嗆聲，呼籲民眾1218出來投票反萊豬，用公投制止蔡政府錯誤決策。（姚志平攝）

原訂今天投票的反萊豬等4項公投，因疫情延至12月18日舉行，國民黨今天在民進黨對面希望廣場舉行戶外記者會，黨主席候選人江啟臣、卓伯源、張亞中皆到場支持，朱立倫因另有行程無法前來，被問到出席活動是否有選務不中立問題，江啟臣強調，「不會啊！」，今天是公開、全面邀請的活動，而公投的重要性遠高於黨主席選舉。

國民黨中央下午舉行「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」記者會，公投綁大選、反萊豬等2項公投案領銜人江啟臣、藍委林為洲出席外，黨主席選舉候選人卓伯源、張亞中也都到場，僅前新北市長朱立倫因行程因素，無法參與。此外，黨副祕書長李彥秀、柯志恩、藍委林奕華、蔣萬安、李貴敏、洪孟楷等人也現身參加。

由於適逢國民黨主席選舉期間，今天出席黨中央所舉辦的活動，是否擔心有選務不中立的狀況，江啟臣受訪時說，「不會啊！」，其他主席候選人也都來了，而公投的重要性遠高於主席選舉，相關黨務同仁從去年開始便積極準備公投活動。

江啟臣強調，今天的活動沒有選務中不中立的問題，本來就是公開、全面邀請的活動，只要願意來都能來，對公投來講，只有過不過的問提，這是大家公投的目標。

江啟臣致詞時說，年底公投投票的意義，已經超越4項公投的政策意義，近日疫情爆發，看到民進黨政府不顧百姓生命，只顧廠商利益，強迫民眾接種高端疫苗，不然就只能等待，因此，12月18日除了藉公投選擇政策外，也呼籲民眾站出來進行莊嚴選票革命，對蔡政府投不信任票。

隨後，卓伯源表示，雖然現在是競選主席期間，但彼此都是同志，唯一敵人是邪惡的民進黨，蔡政府從防疫破口、高端審查都是黑箱作業、貪腐橫行，呼籲大家要發動革命，用手中的選票展現人民力量，讓公投過關，讓國民黨在2024重返執政，為台灣找回公道。

張亞中則說，目前黨中央對4項公投案只支持3項，這是不夠的，若有機會當選主席，承諾4項公投全部支持，另外也支持撤銷高端疫苗EUA公投，以及罷免陳柏惟也不可以示弱。他強調，民主政治不只是政黨政治，還是全民政治，國民黨要和老百姓站在一起。