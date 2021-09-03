日本首相、自民黨總裁菅義偉今天宣布不參與29日自民黨總裁選舉，將於9月底卸下首相職務，讓接任呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎，及前幹事長石破茂兩人動向備受關注。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今天表明不參選自民黨總裁，意謂隨著9月底總裁任期屆滿，也將卸下首相職務。

日本經濟新聞報導，菅義偉已確定卸任意向，預料河野太郎將檢討出馬競選；另外，呼聲很高的石破茂動向也是焦點。

自民黨前政調會長岸田文雄已表態投入自民黨總裁選舉；前總務大臣高市早苗也有意參選。

負責疫苗接種工作的河野至今談到是否參選時都說，首要之務是疫苗接種，「先做好目前的工作」。

石破對在眾議院大選前更換首相表達慎重看法，不論是支持誰參選總裁選舉或自己是否出馬競選，至今態度仍不明朗。

不過，石破今天受訪時態度似有轉變，時事通信社報導，石破說，「會跟同志商量，在適當時機做出結論」。

根據日經8月27日至29日實施的民調，談到誰最適合擔任下屆自民黨總裁，河野獲16%受訪者支持居首位、石破以16%次之，兩人差距僅在小數點以後。

自民黨總裁選舉預計17日公告、29日投開票，這次是時隔3年再度舉行黨員投票（去年因為時間緊迫未實施黨員投票），有意角逐人選將爭取國會議員票及黨員票的支持，而反映輿論動向的黨員票可能將左右最終選舉結果。