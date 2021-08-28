首批BNT疫苗將在8月底或9月初到貨，其中80萬劑開放給1至10類對象施打。今天（28日）下午2時，則開放民眾勾選BNT疫苗，不過預約平台卻發生大當機，民眾大崩潰。康編碎碎念小編也不禁喊，比搶演唱會門票還難。「老闆」中廣董事長趙少康則在底下留言說，「有志者事竟成，只能多試幾次看看？」此話一出，吸引不少網友按讚。

疫苗預約平台開放勾選BNT疫苗，並同步開放第七輪AZ疫苗預約接種，但平台卻大當機。中央疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，下午2點開放並非在搶票，如果一時預約不到，就等晚一點再預約，不會影響施打順序。

康編碎碎念小編28日在臉書貼文表示，有人跟小編一樣嗎？登記打個疫苗比搶演唱會的票還難...。老闆趙少康在底下留言表示，「有志者事竟成，只能多試幾次看看？」

網友紛紛說，「不一樣，演唱會的門票搶到了，就確定有門票。這個就算登記到了，也不見得打的到。」、「不是號稱IT大臣，怎麼系統屢遇當機。」、「聽說是某位天才設計的！」、「我試了大概50次，用3種瀏覽器，還幫他們看看是Javascript哪裡沒寫好，約莫15分鐘才完成2個人的意願登記。」、「試了好久，終於可以上線，真的很爛！」