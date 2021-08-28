行政院長蘇貞昌表示，考慮軍公教人員在防疫紓困非常盡心盡力，研擬明年軍公教加薪，但調整幅度還要相關部會再做細部評估，並做為政府帶頭加薪，引導民間企業共同加薪示範。據入口網站《Yahoo奇摩》所做的最新民調顯示，截至晚上10點30分，有50.4％網友認為軍公教加薪一定可以帶動民間企業加薪。

《Yahoo奇摩》針對「你認為軍公教加薪是否可以帶動民間企業加薪？」進行網路民調，截至晚上10點30分，近萬人參與投票，有38.9%的網友認為軍公教加薪一定可以帶動民間企業加薪，11.5%網友認為應該可以，13.2%的網友認為應該不可以，33.2%認為一定不可以，3.2%則表示不知道／沒意見。

另該民調問到「你是否贊成軍公教加薪？」高達64.7％（41.4%非常不贊成、23.3%不太贊成）的網友表示不太贊成，僅31.4％（19.2%網友非常贊成、12.2%還算贊成）贊成，3.9%則表示不知道／沒意見。

該民調也針對「你是否贊成勞工基本工資調漲？」進行調查，高達49.7％不贊成（31.1%非常不贊成、18.6%不太贊成），47.6％贊成（32.9%非常贊成、14.7%還算贊成），2.7%則表示不知道／沒意見。

蔡政府已連5年調漲基本工資，軍公教則3年未調薪。行政院長蘇貞昌表示，考慮明年軍公教調薪。也強調交代勞動部要準備好資料，讓基本工資審議委員會將來在審議的時候，能夠注意到勞工基本工資可往各方面考量後正向發展。