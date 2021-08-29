首批195萬劑BNT疫苗即將抵台，根據《美麗島電子報》8月份國政民調顯示，蔡英文的年輕人支持度竟高達60趴。媒體人吳子嘉表示，讓他憤怒的是，20到29歲的年輕人沒有疫苗可打，可能只能打高端，但蔡英文在年輕人中居然還有極高的支持度。

美麗島電子報董事長吳子嘉28日在《董事長開講》網路直播節目中搶先曝光民調，他透露，美麗島8月份的國政民調，出現非常巧妙、非常有趣的數字。蔡英文在20到29歲的信任度是62.0%，30到39歲則為60.7%。讓他憤怒的是，蔡英文居然有極高的支持度，20到29歲的年輕人沒有疫苗可打，可能只能打高端，而60趴最挺蔡英文的年輕人，居然叫他們去打高端，這是什麼社會？

吳子嘉接著表示，有網友就寫信給他，20歲到39歲這個年齡層，假設有人結婚、有生小孩的，小孩都是在12歲以下，也就是全家沒有疫苗可以打，太荒謬了。居然最挺蔡英文的年輕人，沒有疫苗可以打，然後小孩，也打不到疫苗，結果曝險最高、最危險的就是這種家庭，因為不是一個人，而是20歲至40歲的家庭完全沒有辦法打疫苗，可能只能打高端。

吳子嘉指出，英系立委28日居然提出，增加18到20歲施打疫苗。吳子嘉氣炸，最挺蔡英文的人，被蔡英文放鴿子，可能要去打高端，這些人居然還希望明年去挺民進黨、支持民進黨政權，這有可能嗎？這根本是不合理的事情。