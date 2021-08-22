越南疫情持續升溫，迄今已連續4天單日通報新增確診人數破萬，重災區胡志明市的防疫行動管制再升級，民眾被要求「人在哪就待在哪」，並由軍隊協助發送食物與必需品。

越南新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情肆虐迄今近4個月，即使胡志明市實施居家令逾月，全國單日新增確診數仍居高不下，今天再增1萬1346本土病例，寫下紀錄第2高，並已連續4天單日染疫人數都破萬。

為防範疫情持續擴散，胡志明市先前宣布，自23日起再度升級防疫行動管制，要求民眾「人在哪就待在哪」，並在接下來的15天部署軍隊協助發配食物與其他生活必需品給居民。

在這波疫情爆發之前，越南全國僅有約3000例確診病例，而今全國累計確診數已達34.8萬人，並有超過8000人染疫死亡。這次疫情熱點主要集中在南部台商大本營的若干省市，對企業生產運作造成衝擊。

越南有約9800萬人口，根據越南衛生部統計，迄今越南有近1500萬人接種了第一劑COVID-19疫苗，第一劑疫苗覆蓋率約為15%，並有約165萬人接種完兩劑。