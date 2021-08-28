板橋大遠百1櫃姐確診 社區篩檢站擠爆採檢人潮 17:462021/08/28 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋大遠百櫃姐確診，江翠篩檢站擠滿前來篩檢的員工與民眾。（陳俊雄攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋大遠百一名櫃姐確診，板橋大遠百今停止營業進行清消，有員工在臉書抱怨，公司接獲通報後，要他們自行去各區社區篩檢站快篩，但假日根本名額不多，不少民眾也心慌前往採檢，導致篩檢站人潮爆滿。 對此，板橋大遠百表示，因上午臨時接獲員工確診通知，所以先請員工先去各篩檢站快篩，並同步跟亞東醫院溝通，跟亞東醫院約好下午4時，所以趕快通知員工可以去亞東醫院篩檢。至於明天是否能恢復營業？板橋大遠百說，須視今天篩檢狀況。 板橋大遠百1員工確診 28日停業消毒一天 外籍貨輪船長死後確診 16名登船港務員篩檢全陰性 #板橋大遠百 #亞東醫院 #櫃姐 #確診 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開學備戰倒數 林姿妙試用隔板 04:102021/08/28 地方新聞 金門縣衛生局遠「針」烏坵 離島完成首劑疫苗接種 15:002021/08/28 生活 台南開學防疫嚴 1人匡列全校停課1天 04:102021/08/28 地方新聞 新北甲類營業場所 14家安檢不合格 04:102021/08/28 地方新聞 機組員打完2劑疫苗竟確診 陳時中：居檢會更嚴 15:042021/08/28 生活 反中踢鐵板 髮夾彎救民調 04:102021/08/28 時論廣場 長年鑽研腸內菌 台大醫院院長吳明賢：腸道健康人就長壽 06:432021/08/28 健康 精準醫學檢測 有效揪出癌細胞 04:102021/08/28 地方新聞 北市「愛心餐食補給站」疫情間使用率大減 議員批政策效益低 14:402021/08/28 生活 不能搭機飛香港買小熊餅乾沒關係！盤點網友熱議台灣15大超美味曲奇手信 09:342021/08/28 旅遊 連2天零確診 萊爾富特大杯咖啡限期1天第2件0元 15:202021/08/28 生活 生活熱門新聞 BNT才開放登記3小時 暴衝197萬人登記！單選人數曝光 - 生活 打高端後死亡第6例 新莊40歲女接種4天 昏倒送醫不治 - 生活 200萬劑BNT今意願登記 一件事絕對不能做 - 生活 12至17歲將開打BNT 指揮中心曝恐有4症狀 - 生活 BNT今開放登記 3類人不適合打 常見7QA一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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