板橋大遠百一名櫃姐確診，板橋大遠百今停止營業進行清消，有員工在臉書抱怨，公司接獲通報後，要他們自行去各區社區篩檢站快篩，但假日根本名額不多，不少民眾也心慌前往採檢，導致篩檢站人潮爆滿。

對此，板橋大遠百表示，因上午臨時接獲員工確診通知，所以先請員工先去各篩檢站快篩，並同步跟亞東醫院溝通，跟亞東醫院約好下午4時，所以趕快通知員工可以去亞東醫院篩檢。至於明天是否能恢復營業？板橋大遠百說，須視今天篩檢狀況。