韓國男子樂團N.Flying今天傳出成員感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），5名團員中有3人確診，其餘2人快篩結果為陰性，但PCR檢查結果尚未出爐。

N.Flying所屬經紀公司FNC娛樂今天下午發布聲明表示，旗下樂團N.Flying成員李承協、柳會勝、徐東成出現異常症狀，進行PCR檢查後確認感染COVID-19。

確診的3名成員目前已按照防疫當局指示進行居家隔離；其餘2名成員快篩結果為陰性，但PCR結果尚未出爐，已取消所有預定行程進行隔離。

FNC表示，已將成員確診消息通知所有動線重疊的工作人員，相關人員都正進行採檢。

韓國近期疫情升溫，演藝圈也不斷出現確診案例，7人男團ENHYPEN於2日才傳出5名成員確診，接連2天發生藝人團體多名成員確診事件，必須長時間一起工作、甚至多數過著合宿生活的藝人健康成為經紀公司一大棘手問題。（編輯：周永捷）1100903