長榮航空已有3名機師完整接種新冠肺炎疫苗，仍感染Delta變種病毒案例，桃園市機師職業工會再度向政府喊話，在完成嚴謹相關疫調與基因定序、同時提出具體且有效降低外站感染風險前，應對高風險場站暫停派飛。

機師工會指出，許多長程航班機師近期都曾反應，包括美國各機場在內的外站，因已進入解封狀態，防疫層級大幅降低，包括卸貨、清潔甚至海關人員，都已出現高比例未配戴口罩情況，且美國疫情近期再次攀升。

工會說明，今年6月17日，工會即發文給中央流行疫情指揮中心，提醒歐美機場的現況，染疫風險恐將高於往常，當時懇請指揮中心能在機組員檢疫天數未滿期間勿允許再度派飛執勤，以降低染疫及機組員交叉感染風險，但並未被接納。

如今陸續傳出3名機師出現突破性感染，機師工會提出4項訴求：

1.指揮中心與航空公司應儘速完成調查工作（包括疫調與基因定序等）。並參考奧運模式，由指揮中心派出防疫官員全程監視並稽核外站防疫流程。

2.指揮中心、主管機關與航空公司應針對外站（尤其美國各地航站）解封後之情況與風險，同時考量國際新一波疫情發展，儘速提出積極、科學、且有效降低機組員日後於出入外站再遭感染風險的政策與辦法。

3.在連續確診組員之感染源未確定之前，應暫停派飛該疑似高風險場站。

4.為避免重蹈此次同班機組員交叉感染覆轍，組員居檢期間，不得再次派飛、執勤，指揮中心與航空公司應秉持防疫原則，保護組員免於染疫風險與恐懼。