彰化縣持續嘉玲，王惠美表示疫情瞬息萬變，呼籲防疫不能鬆懈，已經啟動主動監測，只要有症狀就去找醫師診療，風險高或症狀典型直接做PCR，如果症狀比較像一般的呼吸道感染，還是可以拿醫師的轉介單到衛教諮詢站免費做篩檢。

王惠美也呼籲符合第八輪預約對象還未意願登記的鄉親儘速登記，9日下午3時重新開始啟動登記，因為DELTA的疫情大家很擔心，長輩的第二劑大家也希望早一點施打，至於民眾頻頻詢問，關切想要施打莫德納第二劑，「等到天荒地老」，目前中央還沒有核撥。並提醒新冠肺炎症狀多變，有局部性的和全身性的症狀，只要出現症狀就要提高警覺，就去做採檢。

葉彥伯表示，北部疫情升溫，加上中秋節人群往來的密度會增加，即日起開始家用快篩衛教諮詢服務擴大免費服務對象，讓有症狀的、有不同形式風險的都可以利用，包括自主健康管理期間出現不適症狀、接到中央疫情警示簡訊，14天之內出現不適症狀；曾去過高風險熱區或人潮眾多或與確診者足跡重疊，14天內出現不適症狀；曾與確診個案接觸出現不適症狀；最後是只要有任何不適症狀，自覺需要篩檢的，也可以做家用快篩衛教諮詢服務。

葉彥伯表示，擴大家用快篩免費服務方式不用經過醫生轉診，直接帶健保卡到15家家用快篩衛教諮詢站，由醫事人員指導採檢，採檢陰性發給證明，採檢陽性，立即通報並轉診做PCR。服務的上限是最多一個禮拜做一次，試劑免費，開立證明等行政費用需自付100元。