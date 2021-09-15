因應中秋節連假，台東縣政府在富岡港設快篩站，守護離島鄉親健康。（莊哲權攝）

中秋連假大量將返鄉遊子及遊客，台東縣政府在富岡漁港增設快篩站，採自願方式，免費提供快篩，搭船赴蘭嶼、綠島乘客須持疫苗接種證明或3天內快篩陰性證明，否則就要現場快篩，請乘客盡量配合。

受疫情影響，台東綠島、蘭嶼的旅遊沉寂了好一陣子，往返綠島、蘭嶼的交通船班多自主停航，而隨著防疫警戒逐漸鬆綁，離島交通已慢慢恢復。據客輪業者表示，中秋節連假首日就開出15個船班，保守估計約有3000人湧入綠島，第2天也有10個船班，鄉公所及民宿業者均已要求須持疫苗接種證明或3天內快篩陰性證明才能入島。

而為了因應中秋連假大量返鄉遊子及遊客，台東縣政府除了在台東火車站出口處設立快篩站以外，也首次在富岡漁港設置快篩站，自17日起試辦2個月。

縣長饒慶鈴表示，持當日車票、船票民眾均可自願、免費篩檢，不過富岡港連假期間搭船人數較多，提醒乘客務必在登船2小時前到候船室前快篩，也可以持3日內快篩、核酸檢測陰性證明正本、接種第1劑疫苗紀錄卡登船，期待大家都能平安度過中秋假期。縣議員李數奼則代表地方感謝縣府在富岡漁港增設快篩站，保護離島居民的健康。

台東縣衛生局說明，快篩服務將於中秋連假連假前一天9月17日下午4點至晚間8點，9月18日至9月21日每日10點至下午4點在台東火車站出口處設置快篩站。富岡漁港快篩站則於17日起每天上午7點至下午2點提供服務，請備妥身分證件及健保卡受檢。