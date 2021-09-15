新北市今日公布沒有確診案例，不過卻在下午傳出染疫幼兒園的負責人確診，新北市衛生局晚間指出，該名確診個案確診後，衛生局立即針對接觸家人採檢PCR，晚間皆為陰性，目前持續疫調。

據悉該名確診者是幼兒園負責人，不過她先前因為身體不適已無出入幼兒園，當初她是以接觸者的接觸者被匡列，屬於第二圈匡列人，居家隔離不用14天，已在13日解除隔離，豈料卻在自主健康管理期間，因為喉嚨不舒服到醫院採檢，今天確診。

新北市衛生局表示，初步調查該個案自主健康管理期間均在家中沒有外出，衛生局針對接觸的家人已立即安排進行採檢，晚間採檢結果出爐，PCR均為陰性，但衛生局仍不掉以輕心，將持續疫調擴大匡列，積極進行相關防疫措施，詳細訊息將在明天有完整說明。

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