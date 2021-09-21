北市公布染疫英返台女足跡 擴大發送852則細胞簡訊 13:502021/09/21 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市公布案16254足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今公布1例確診者足跡，為一名20多歲的女學生（案16254足跡），因出國留學緣故採檢，在19日確診，感染源尚待釐清，曾在18日下午3點到過大葉高島屋、18日晚間10點40分；19日早上9點45分曾到SOGO天母店，三家店已完成清消，9／20停業，9／21復業。 北市衛生局表示，已擴大發送細胞簡訊852則，如有在同時間接觸的民眾，出現身體不適可至七大醫院篩檢就醫。 返台女確診足跡跨5縣市 北市急發493封細胞簡訊 打過1劑BNT 確診女足跡遍6縣市 #女學生 #發送 #新冠肺炎 #細胞簡訊 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 伊朗：獲上海合作組織正式批准為永久會員 11:322021/09/18 國際 百貨爆確診足跡 北市大葉高島屋等業者宣布停業清消1天 14:262021/09/20 生活 驚傳確診者足跡 天母SOGO、大葉高島屋今停業一天 13:012021/09/20 財經 南韓首爾突破性感染近3千例 此年齡段比70歲長者還多 19:222021/09/20 國際 新北強化二級警戒延長至23日 侯：醫院長照機構仍停止探視 14:402021/09/20 生活 南投縣75歲以上莫德納第二劑來了 7千劑24日開打 15:232021/09/18 生活 北市爆新確診者！天母SOGO、高島屋、美麗華影城20日停業清消 23:332021/09/19 生活 北市公布確診者足跡 3天搭8趟公車、轉2捷運站 14:092021/09/18 生活 史話》郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件之5-26（龍城飛） 07:002021/09/20 兩岸史話 北市確診個案曾停留用餐 春水堂豐樂店今全面清消 10:132021/09/21 生活 開車南下 台北22歲確診女途經台中曾到春水堂豐樂店 21:352021/09/20 生活 生活熱門新聞 蔡英文、賴清德都打高端 去不了美國？ 陳時中一句話神回 - 生活 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 108萬劑莫德納9／28起配送 兩大族群造冊接種 - 生活 陳時中喊話疫苗邊緣人 「想要打的人都打得到」 - 生活 銀髮夫妻砸千萬搬進高級養老院 一年後竟美夢破碎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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