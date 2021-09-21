台北市今公布1例確診者足跡，為一名20多歲的女學生（案16254足跡），因出國留學緣故採檢，在19日確診，感染源尚待釐清，曾在18日下午3點到過大葉高島屋、18日晚間10點40分；19日早上9點45分曾到SOGO天母店，三家店已完成清消，9／20停業，9／21復業。

北市衛生局表示，已擴大發送細胞簡訊852則，如有在同時間接觸的民眾，出現身體不適可至七大醫院篩檢就醫。