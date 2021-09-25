有確診者足跡，遠東SOGO百貨忠孝館今宣布，昨晚接獲台北市政府衛生局通知，有確診者足跡到訪，打烊後立即清消，並配合台北市政府防疫指導，8樓於今停業靜置一天，遠東SOGO百貨忠孝館其他樓層則正常營業。

由於確診者足跡到訪，SOGO百貨也要求忠孝館全體百貨專櫃人員做自主健康監測，除要求百貨專櫃人員入店消費者均需戴口罩並測量體溫，體溫超過37度即不可入店。