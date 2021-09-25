有確診者足跡 遠東SOGO忠孝館只封8樓 12:162021/09/25 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠東SOGO百貨忠孝館有確診者足跡。（摘自Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有確診者足跡，遠東SOGO百貨忠孝館今宣布，昨晚接獲台北市政府衛生局通知，有確診者足跡到訪，打烊後立即清消，並配合台北市政府防疫指導，8樓於今停業靜置一天，遠東SOGO百貨忠孝館其他樓層則正常營業。 由於確診者足跡到訪，SOGO百貨也要求忠孝館全體百貨專櫃人員做自主健康監測，除要求百貨專櫃人員入店消費者均需戴口罩並測量體溫，體溫超過37度即不可入店。 新加坡確診人數屢創新高 社交聚會最多2人 SOGO忠孝店驚現確診足跡 25日8樓整層停業一天 #新冠肺炎 #確診者 #足跡 #SOGO #忠孝館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飛航解密 暢遊天際 航空職人現身說法 10:062021/09/24 生活 SOGO忠孝館有確診足跡 昨閉店清消、今8樓停業靜置一天 10:162021/09/25 生活 台灣文化協會成立百年 柯文哲：精神將由我們接棒下去 12:432021/09/25 生活 北富銀五倍券加碼夯 10萬人當天完成綁定 11:242021/09/24 財經 所有國外入境廣州人員 今起調整集中隔離21天 11:132021/09/25 兩岸 哈爾濱4天累計34例本土確診 專家預測疫情最晚10月底結束 10:542021/09/25 兩岸 台灣新冠確診個案 明年中恐破3萬人 14:242021/09/24 生活 鴻海子公司員工確診CT值高 侯友宜：應屬舊案 15:142021/09/24 生活 廈門疫情延燒 專家籲十一勿前往 04:102021/09/24 焦點新聞 《產業》飯店業優惠加碼 搶五倍券復甦商機 17:242021/09/24 財經 新北BNT接種 5799名學生不適 04:102021/09/25 地方新聞 生活熱門新聞 印度神童最新預言！大陸經濟動盪 下波災難將震驚全球 - 生活 馬偕感染科名醫在美打第3劑BNT後猝死沙發 法醫拒解剖家屬崩潰 - 生活 工程師出大包 118校高中職生「學習歷程檔案」沒了 - 生活 颱風「蒲公英」轉中颱 最新路徑曝光 2縣市防大雨 - 生活 終結孤單！日照中心改寫阿仁爺爺的獨老生活 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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