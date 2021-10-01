大陸央視新聞1日報導，截至9月30日24時，黑龍江省新冠肺炎Delta本土確診病例有84例、本土無症狀感染者6例。目前所有患者都在9月25日正式啟動的黑龍江省新冠肺炎救治中心，接受治療，病情多為輕型或普通型，對象以壯年為主。

黑龍江省新冠肺炎救治中心劉曉民說，這批案例，總體上來看，病情還是以輕型和普通型為主，目前只有一例重症病人，藉由積極治療，病情現在處於穩定階段。從年齡上看，還是以青壯年為主，但另外一個特點，就是大部分病人的這個核酸的載量相對來說還是比較高，這可能也是Delta病毒的一個特點，所以他們的這個傳染性，可能會相對強一些。

劉曉民表示，此次針對Delta變異毒株，救治組採取一人一策治療方案，總體治療效果比較理想，尤其是此次繼續採取中西醫結合的診療方式。黑龍江省中醫藥科學院牽頭組織知名中醫，調整新冠肺炎中醫藥防治方案，抽調中醫專家進駐省新冠肺炎救治中心，新冠肺炎患者中藥治療率，基本實現全覆蓋。

龍江省中醫藥管理局局長張曉峰表示，中醫專家與西醫專家共同查房，共同研究治療方案。採用中醫藥辨證施治方法，一人一方，對患者進行中藥湯劑治療。

同時，此次黑龍江利用24小時的時間迅速啟動哈爾濱醫科大學附屬第一醫院群力院區作為黑龍江新冠肺炎救治中心，主要考慮除新冠肺炎治療外，還涉及基礎疾病的綜合治療。

劉曉民指出，大概統計了一下，這次個案，有超過1／3的病人都有不同程度的基礎疾病。這裡學科齊全，有基礎疾病的病人，都是通過專科醫生會診，或者多學科會診，都給他制定了系統的治療方案，讓他保證在治療新冠肺炎同時，他的基礎疾病能夠得到正確的治療。甚至可能還會發現一些新的基礎疾病，也同時會診，準確地治療。