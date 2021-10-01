流感疫苗施打現場採人流管制，採預約制，每天限額600人。（袁庭堯攝）

高醫呼籲民眾把握這次流感疫苗注射，讓自己多一層保護力。（袁庭堯攝）

走過新冠肺炎疫情高峰，民眾又要面對流行性感冒疫情考驗，高雄醫學大學附設中和紀念醫院特別設置「快速流感接種站」，1日起提供預約、免費施打服務。醫師也提醒，為了清楚判別副作用，建議流感與肺炎疫苗施打間隔至少要7天。

基於疫情考量，流感疫苗施打現場採人流管制，施打對象為65歲以上成人、高風險慢性病人、身體質量指數（BMI）＞=30、罕見疾病及重大傷病患者、6個月內嬰兒父母。每天上、下午各300個名額，民眾須先上醫院官網或透過電話預約，長輩也可透過施打站現場工作人員協助預約。當日經醫師評估後，馬上就能接種。快速流感注射站設立以外的時間，民眾也可在各門診就醫時順便施打，或洽詢家庭醫學科門診。

高醫副院長戴嘉言表示，院方每年組織堅強的疫苗施打團隊，為民眾進行評估、接種及照護等，平均每年流感疫苗施打2萬多劑，今年新冠肺炎疫苗更協助施打逾20萬劑。

高醫家庭醫學科主任李純瑩表示，流感疫苗的保護力因年齡或身體狀況而有不同，對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約41％、入住加護病房的重症保護力則可達82％。部分人會出現注射部位會出現疼痛、紅腫、發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等輕微反應，1至2天內會自然恢復。嚴重副作用如立即型過敏反應、過敏性休克等的發生機率非常低，但若已知對疫苗成份有過敏者，請務必由醫師評估接種。

高醫也提醒，滿6個月以上至國小入學前幼兒請至小兒科門診評估施打，孕婦則請至婦產科門診評估施打，並請民眾依照預約序號建議時間前往。