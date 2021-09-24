鴻海女員工確診足跡曝！包含新北這3區、3捷運站 16:482021/09/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今新增1例確診，為鴻海土城廠女員工，足跡到過捷運忠孝復興站。圖為捷運站示意圖。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增1例確診，為鴻海土城廠女員工，CT值34，應為感染舊案，新北市衛生局今公布其足跡，18日下午3時至6時，個案去過家樂福淡新店；19日下午4時30分至5時10分搭乘捷運板南線到頂埔站，5時15分到5時40分再從頂埔站搭乘板南線到江子翠站。 新北市衛生局今公布確診的鴻海員工足跡。（新北市衛生局提供） 桃園砂石車橫行 志工不敢站校門導護 經濟部遞指引 八大行業解封 需6成員工接種 #新冠肺炎 #台灣 #足跡 #頂埔站 #土城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廈門11天累計本土確診211例 疫情增速為何快於莆田？ 21:472021/09/23 兩岸 鴻海員工唾液篩檢驗出確診 新北市府這麼看 15:362021/09/23 生活 國家公園浮現「幽靈腳印」 科學家驚：2萬年前足跡 13:572021/09/24 生活 影／被問「沒道歉」 陳時中秒回：3＋11跟800條人命有什麼關係？ 10:462021/09/24 政治 《集中市場》傳產發威、蘋概香甜 外資連2買 15:082021/09/24 財經 鴻騰精密土城廠工程師傳確診 侯友宜：PCR陰性 已送中央實驗室再判 11:232021/09/23 生活 《傳產》打房、缺工一起來 三都房市爆缺貨 15:422021/09/23 財經 雙北、竹科購屋族搶進 青埔A18掀移入熱潮 15:252021/09/23 區域情報-桃園 中評智庫》道路選擇是海峽兩岸的重大命題（王海良） 12:062021/09/24 海納百川 直播》嘉玲又回新北 鴻海員工暫未確診 侯友宜最新說明 14:412021/09/23 生活 各區僅1處接種站 北市府挨批折磨長輩 04:102021/09/24 地方新聞 生活熱門新聞 打疫苗嚴重不良反應暴增82件 1人打高端後死亡 - 生活 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 鴻海女員工確診足跡曝！包含新北這3區、3捷運站 - 生活 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 相差37年母子戀！59歲婦甜嫁小鮮肉 婚紗照曝光網全看傻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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