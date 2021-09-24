新北市今新增1例確診，為鴻海土城廠女員工，CT值34，應為感染舊案，新北市衛生局今公布其足跡，18日下午3時至6時，個案去過家樂福淡新店；19日下午4時30分至5時10分搭乘捷運板南線到頂埔站，5時15分到5時40分再從頂埔站搭乘板南線到江子翠站。

新北市衛生局今公布確診的鴻海員工足跡。（新北市衛生局提供）