北市副市長黃珊珊29日公布北市1例本土個案資訊，案16315是中正區50多歲男性，5月間在萬華足跡活動，當時陰性，27日因要出國，採檢CT值28陽性，後來CT值又為39，判斷是殘陽就案，已居家隔離14人，其中親友3人、職場7人、朋友4人，大部分陰性，只有1名職場同事陰性報告沒出來，另外2名朋友由新北市評估。

台北市長柯文哲說，中央今公布1例、境外10例，北市0確診，台灣內部疫情趨緩，但全世界仍一塌糊塗，每天40至60萬確診，北市還是有零星，進近6周分別為2、4、3、3、1、1例。

柯說，昨天144人居隔，北市7家醫院篩檢1592人陽性0，防疫還是要邊境管制、打疫苗、落實防疫措施，這互為聯動，邊境要嚴格點，國內隨著疫苗慢慢打、防疫規範也慢慢放鬆，打愈快解禁速度愈快，過去其他城市解封，一下放太快會失控，隨著時間慢慢放，北市防疫體系已比5個月前好太多，整個部隊打過仗，比較強了。

北市副市長蔡炳坤表示，北市疫苗接種第1劑有166萬多人，覆蓋率有66％，第2劑有36萬5000多人，覆蓋率14.3％，共已打203萬劑量，目前70歲以上長者莫德納第2劑正在預約至今日下午5時。

蔡炳坤說，昨天預約破紀錄，一上網15分鐘，就2萬4000人預約成功，前30分鐘有4萬3000人預約成功，現在已有7萬9000人，還沒預約的趕快把握時間到北市預約系統，後天就開始打，10月1至7日開打，按照時間地點，不用提早去打。

蔡炳坤說，沒預約的10月7、8日接受電話登記，安排10月13至15進行施打；50至64歲第1劑AZ者，現在中央確定從10月3至4日1922接受預約，10月6至12日開始接種。