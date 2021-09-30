疫情趨緩，民眾出遊興致高，新北捷運公司以藝術策展概念，將淡海輕軌的漁人碼頭站打造為藝術主題車站，以立體插畫風格重現夏日海水浴場氛圍，彷彿置身夏日沙灘。新北捷運公司表示，淡海輕軌是以「藝術輕軌」的概念經營，透過輕軌創意月台計畫，推出不同藝術主題車站，讓民眾有新奇搭乘經驗。

新北捷運公司表示，第一波為主題「漁人潮海車站」，由知名策展人張漢寧與新生代插畫家諾米一同打造，以立體卡手繪風格，將淡海輕軌漁人碼頭車站，打造成具有夏日海水浴場氛圍的車站。

車站設計當中呈現出海水浴場特有的夏日冰店、海水浴場淋浴間、泳具出租店等，以夏日沙灘大地色，搭配蔚藍色的天空及熱帶樹蔭，呈現出讓人置身手繪畫風中的趣味感。

捷運公司表示，「漁人潮海車站」10月2日起開展，展期預計3個月，購買一日票即贈「漁人潮海車站」超嗨涼扇，另還同步以夏日概念推出4款限量1000支的「網美潮海冰棒」，不但能用來拍攝美照，購買冰棒還有送「輕軌創意月台」貼紙。

捷運公司也推出「漁人潮海車站」縮小版立體明信片，邀請民眾搭乘輕軌輕鬆當網美、吃美食，一次把大淡水人氣特產帶回家。