如同先前普遍預期，美國食藥管理局（FDA）剛才公告，批准為免疫系統低下患者接種新冠疫苗加強劑，以保護最脆弱的人群免於受傳染性極強的Delta變種病毒侵害。

不過，食藥管理局給予授權並非最終關卡。

疾病管控與預防中心（CDC）的疫苗諮詢委員會已經排定於周五召開會議，討論為免疫功能低下患者接種新冠疫苗加強劑，如果該委員會決定發布建議，且該建議獲得CDC批准，美國便可立即展開第三劑新冠疫苖的接種行動。

美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）上周曾表示，隨著新冠病毒感染病例繼續增加，美國已經著手進行，將盡快讓癌症、愛滋病或器官移植病患等免疫系統受損的美國人接種新冠疫苖加強劑。他表示，免疫功能低下的人，可能無法從他們現有的兩劑疫苗獲得充分保護。

根據CDC諮詢小組的最新數據，這些人僅占美國成年人口約2.7% ，卻占「突破性感染」住院病例約44%。

根據約翰霍普金斯大學最近的一項研究，與已經接種疫苗的一般人相比，已接種疫苗的免疫功能低下患者染疫住院或死亡的可能性高出485倍。

佛奇在周四稍早時候接受媒體訪問時表示，最終「很可能」每個人都需要接種加強劑。但他強調，現在的首要之務是讓免疫系統受損的人追加疫苖接種。

前一日CNN和NBC等外媒報導，消息人士透露美國FDA料將在接下來48小時內，授權為一些免疫功能低下的人注射新冠疫苗加強劑，也就是補打第三劑的輝瑞和莫德納疫苗或第二劑的嬌生疫苖。

外媒並報導，拜登政府料將在9月，為「所有」已接種疫苗的美國人提出追加新冠疫苖加強劑的計畫。